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Учебный процесс приостановили в селе Пугачево в Удмуртии
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Учебный процесс приостановили в селе Пугачево в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 28 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Учебный процесс приостановили в школе и детском саду села Пугачево Удмуртской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии.
При этом отмечается, что 99% общеобразовательных организаций и дошкольных учреждений в Малопургинском районе республики работают в обычном режиме. Учебно-воспитательный процесс приостановили лишь в учреждениях, которые находятся в непосредственной близости с местом происшествия.
Напомним, из-за возгорания сухой травы в среду, 16 мая, на территории бывшей воинской части в Пугачево начался пожар, с единичными случаями детонации неразорвавшихся снарядов.
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