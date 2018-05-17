Учебный процесс приостановили в селе Пугачево в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия . Учебный процесс приостановили в школе и детском саду села Пугачево Удмуртской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии.

При этом отмечается, что 99% общеобразовательных организаций и дошкольных учреждений в Малопургинском районе республики работают в обычном режиме. Учебно-воспитательный процесс приостановили лишь в учреждениях, которые находятся в непосредственной близости с местом происшествия.

Напомним, из-за возгорания сухой травы в среду, 16 мая, на территории бывшей воинской части в Пугачево начался пожар, с единичными случаями детонации неразорвавшихся снарядов.