От «Zeppelin» до «Москвы». Что не так с долгостроем в центре Перми и какие у него перспективы

Владелец долгостроя на улице Пермской, 33 АО «Кортекс» планирует достроить объект к 2020 году. Об этом на заседании градостроительного совета рассказал гендиректор компании Геннадий Кузнецов

Многоквартирный дом «Zeppelin» на улице Пермская, 33 планировали построить в 2009 году. Заказчиком строительства здания переменной этажности от 2 до 11 этажей и площадью около 7400 кв. метров значилась обувная фабрика «Модена», а застройщиком ЗАО «КамСтройПлюс+». После их банкротства недостроенное здание в 2013 году выкупил АО «Кортекс».

Долгострой должны были построить еще к 2009 году

На градостроительном совете при главе Перми гендиректор «Кортекса» Геннадий Кузнецов рассказал о планах компании по достройке объекта. По словам застройщика, новый проект многофункционального здания был разработан в 2016 году. В здании планируют разместить фитнес центр с бассейном площадью более 3500 кв. метров, автомобильную парковку на 130 мест, жилые и офисные помещения.

— Мы разработали новую проектную документацию по реконструкции комплекса, получили новые технические условия по пожарной безопасности, — рассказал Геннадий Кузнецов. — Общая площадь здания практически не изменилась, увеличилось количество парковочных мест и появилось помещение для фитнеса. Все остальные параметры сохранились.

В здании будет фитнес-центр с бассейном

Кроме того, застройщик выкупил соседний участок бывшего детского сада на улице Пермской, 31. На этом месте для удобства собственников появится детская площадка и дополнительная автомобильная парковка. Также застройщик изменил название проекта. Теперь многофункциональный дом называется «Москва».

Вид с улицы 25-го Октября

По словам Геннадия Кузнецова, достроить объект компании мешают три проблемы. Первая — спор с владельцами соседнего здания из-за земельного участка. Вторая проблема — невозможность получения сервитута (право ограниченного пользования чужим земельным участком — прим. ред.) для проезда на парковку цокольного этажа между зданиями на улице 25-го Октября, 18 и 18а. Третья проблема — нависающие части здания на улице 25-го Октября. Они выступают за границы участка, который был выделен под застройку.

— Несмотря на все имеющиеся трудности, мы планируем завершить этот объект и избавить город от этого недостроя, — заявил Геннадий Кузнецов.

В этом году застройщик планирует скорректировать проект, получить положительное заключение экспертизы и внести изменения в разрешение на строительство. Сдать в эксплуатацию первую часть здания планируют в первом квартале 2019 года. Полностью завершить объект застройщик намерен в 2020 году.

В главы Минстроя возникли вопросы к высоте здания

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— Ключевое архитектурное замечание заключается в том, что формирование высотной доминанты со стороны улицы Ленина, наверно, не очень приемлемое решение, — пояснил глава краевого Минстроя. — Я понимаю, что здание сейчас уже сделано и достраивать его придется. Нам совместно придется идти на какие-то компромиссы. Но, если взять профиль улицы Ленина, мы увидим, что это здание будет самым главным зданием на фоне двухэтажных строений. Я бы вам предложил рассмотреть вопрос о применении технических решений, чтобы высотность к улице Ленина начинала уменьшаться.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поблагодарил Геннадия Кузнецова за доклад. По словам градоначальника, мэрия заинтересована в завершении строительства долгостроя.

— Мы найдем варианты, как довести дело до логического завершения, но я прошу обратить внимание на критические замечания, которые сегодня прозвучали на градсовете, — подчеркнул Самойлов.

Основной темой прошедшего градостроительного совета была судьба пешеходной улицы Пермской — членам градсовета представили концепцию ее развития. По итогам обсуждения было принято решение доработать предложения по развитию улицы и обсудить их с бизнесом.