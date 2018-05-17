В Екатеринбурге горел медицинский центр

Сегодня, 17 мая, в Екатеринбурге загорелся медицинский центр «Панацея» на улице Заводской 32/2. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 07:30.

На место происшествия выехали 3 единицы спецтехники и 11 человек личного состава. Как стало известно, пожар вспыхнул в одном из кабинетов медицинского центра в цокольном этаже, где горело медицинское оборудование.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Спустя 13 минут огонь был потушен. Никто из людей пострадал.

Фото: Е1.ru.