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В Екатеринбурге горел медицинский центр
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В Екатеринбурге горел медицинский центр 

Уральский меридиан 42 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 17 мая, в Екатеринбурге загорелся медицинский центр «Панацея» на улице Заводской 32/2. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 07:30.
На место происшествия выехали 3 единицы спецтехники и 11 человек личного состава. Как стало известно, пожар вспыхнул в одном из кабинетов медицинского центра в цокольном этаже, где горело медицинское оборудование.
Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Спустя 13 минут огонь был потушен. Никто из людей пострадал.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Фото: Е1.ru.
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