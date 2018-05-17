Ещё
«Там был взрыв». Коллеги погибшего грузчика рассказали, что стало причиной пожара на складе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Там был взрыв». Коллеги погибшего грузчика рассказали, что стало причиной пожара на складе 

76.ru 49 минут назад
Фото: 76.ru
Стали известны новые подробности большого пожара на лакокрасочном складе, где погиб 47-летний грузчик-транспортировщик Александр Шубняков.
— Саша был обычным хорошим человеком. Жизнь как у многих: работа-дом-работа, — вспоминают Александра коллеги, попросившие не называть их имён.
Родственники, переживающие сейчас потерю (у Александра осталась семья — жена и двое детей), говорят — мастеровитый был. Своими руками построил дом.
И рассказали свою версию, что случилось на предприятии. Рабочие уверены — перед пожаром произошёл взрыв.
— Получилось так, что на складе переливали растворитель из одной тары в другую, делали это открытым типом — наливом. В результате в помещении сконцентрировались пары, погрузчик на складе электрический. Пробежала искра — и дальше и взрыв, — говорят коллеги мужчины.
Онлайн-трансляция с места ЧП.
Рабочие уверяют, что на складе в тот момент Александр был не один, но второму рабочему повезло больше.
— Одного из сотрудников выбросило на улицу в дверной проем, — говорят коллеги Александра. — Насколько знаем, там всё обошлось.
Место пожара уже осмотрели следователи и сотрудники Госпожнадзора. Спасатели назвали две версии, почему загорелся лакокрасочный склад.
Предприятие будет работать в обычном режиме с понедельника. Мы позвонили в компанию «Химтек», но там комментировать ситуацию отказались.
76.ru: последние новости
Полыхали в пламени: сегодня ночью в Ярославской области сгорели три иномарки Огонь высотой с трёхэтажный дом: после серьёзного пожара будут замерять выброс вредных веществ Ярославцев напугал столб дыма из-за Волги: что горит
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян обяжут ставить умные счетчики ЖКХ226
В Москве нашли квартиру с собственным люком в метро15
Опубликована предсмертная записка Котлера54
Под Ростовом найдены останки 58 человек14
Шепелев рассказал невероятное о группе Дятлова26
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
01:15
Пассажира вышвырнули из автобуса в Барнауле
Происшествия Общество
08:50
Канада осудила открытие Крымского моста
В мире
04:17
РФ отреагировала на призыв взорвать Крымский мост
Политика Другое
03:20
«Крымский мост достанется Украине»
Украина В мире
00:35
Россия вернулась к планам запускать спутники «Тополями»
Наука и техника Армия
00:52
США подготовят новые санкции к РФ из-за ДРСМД
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение