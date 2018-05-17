Ещё
Рабочий сорвался с большой высоты на стройке в Набережных Челнах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рабочий сорвался с большой высоты на стройке в Набережных Челнах 

Казанский репортер 21 минуту назад
Фото: Казанский репортер
На строительной площадке жилого дома 22/09 в микрорайоне «Замелекесье» в Набережных Челнах погиб 67-летний каменщик. По информации челнинского следственного отдела, строительными работами на этом объекте занималась ООО «Челныстройгарант». В обеденный перерыв мужчина вместе с коллегами спускался с 8-го этажа здания, оступился и упал с большой высоты, за стену дома. В результате полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. В Госинспекцию труда направлено письмо, следствие продолжает опрос очевидцев.
Казанский репортер: последние новости
Пожар под Нижнекамском в МЧС назвали «​загоранием мусора»​​ Казанский поселок Мостотряд-3 спасали от огня 84 пожарных и местные жители с лопатами ​Едва не сгоревшие жители казанского поселка подали сигнал SOS
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян обяжут ставить умные счетчики ЖКХ226
В Москве нашли квартиру с собственным люком в метро15
Опубликована предсмертная записка Котлера54
Под Ростовом найдены останки 58 человек14
Шепелев рассказал невероятное о группе Дятлова26
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
01:15
Пассажира вышвырнули из автобуса в Барнауле
Происшествия Общество
08:50
Канада осудила открытие Крымского моста
В мире
04:17
РФ отреагировала на призыв взорвать Крымский мост
Политика Другое
03:20
«Крымский мост достанется Украине»
Украина В мире
00:35
Россия вернулась к планам запускать спутники «Тополями»
Наука и техника Армия
00:52
США подготовят новые санкции к РФ из-за ДРСМД
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение