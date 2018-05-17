Рабочий сорвался с большой высоты на стройке в Набережных Челнах

На строительной площадке жилого дома 22/09 в микрорайоне «Замелекесье» в Набережных Челнах погиб 67-летний каменщик. По информации челнинского следственного отдела, строительными работами на этом объекте занималась ООО «Челныстройгарант». В обеденный перерыв мужчина вместе с коллегами спускался с 8-го этажа здания, оступился и упал с большой высоты, за стену дома. В результате полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. В Госинспекцию труда направлено письмо, следствие продолжает опрос очевидцев.