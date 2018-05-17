В Липецке ввели особый противопожарный режим 

С 16 мая по 31 августа в Липецке вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Иванов.
Из-за сухой погоды и обострением пожарной обстановки на этот период запрещается разводить костры на территории областного центра.
Сотрудники МЧС и городские лесники будут ежемесячно патрулировать пожароопасные участки, в том числе непосредственно примыкающие к лесным массивам — в Сселках, Желтых песках, Дачном, районах Тракторостроителей, Новой Жизни и Силикатных озер.