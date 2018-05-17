В Липецке ввели особый противопожарный режим

С 16 мая по 31 августа в Липецке вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Иванов

Из-за сухой погоды и обострением пожарной обстановки на этот период запрещается разводить костры на территории областного центра.