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В Липецке ввели особый противопожарный режим
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В Липецке ввели особый противопожарный режим 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
С 16 мая по 31 августа в Липецке вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Иванов.
Из-за сухой погоды и обострением пожарной обстановки на этот период запрещается разводить костры на территории областного центра.
Сотрудники МЧС и городские лесники будут ежемесячно патрулировать пожароопасные участки, в том числе непосредственно примыкающие к лесным массивам — в Сселках, Желтых песках, Дачном, районах Тракторостроителей, Новой Жизни и Силикатных озер.
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