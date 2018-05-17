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МЧС сообщает об одиночных взрывах на арсенале в Удмуртии
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МЧС сообщает об одиночных взрывах на арсенале в Удмуртии
Говорит Москва
1 час назад
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Загоревшуюся накануне сухую траву у войсковой части в
Пугачёве
тушит авиация и спасатели с земли. Ранее СМИ сообщали, что открытое горение уже ликвидировано. Также поступала информация о прекращении взрывов на арсенале.
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