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МЧС сообщает об одиночных взрывах на арсенале в Удмуртии
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МЧС сообщает об одиночных взрывах на арсенале в Удмуртии 

Говорит Москва 1 час назад
Загоревшуюся накануне сухую траву у войсковой части в Пугачёве тушит авиация и спасатели с земли. Ранее СМИ сообщали, что открытое горение уже ликвидировано. Также поступала информация о прекращении взрывов на арсенале.
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