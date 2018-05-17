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В Приамурье возобновились лесные пожары
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В Приамурье возобновились лесные пожары 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Специалисты вновь зарегистрировали пожары в Амурской области. В минувшие сутки на территории региона возникли четыре новых очага возгорания.
Общая площадь пожаров составляет 415 га, сообщили в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. Там уточнили, что пожары действуют на территории Мазановского, Зейского и Свободненского районов.
В тушении принимали участие 90 человек и 14 единиц техники.
Самый крупный пожар из зарегистрированных потушили в Свободненском районе на площади 300 га. Глава района Эльвира Агафонова сообщила, что его тушили 30 человек, в числе которых были представители добровольно-пожарной дружины, авиалесоохраны и лесхоза.
Она уточнила, что сейчас населенным пунктам и космодрому Восточный пожар не угрожает.
«Возгорание было локализовано к вечеру среды, сегодня утром специалисты обходят кромку пожара, проверяют, нет ли иных возгораний», — сказала она.
Пожароопасный период в регионе завершится 31 мая.
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