Причиной крупного пожара в удмуртском селе Пугачево мог стать нелегальный пал травы

Пугачево. Удмуртия . Причиной возникновения крупного пожара в селе Пугачево в Удмуртии мог стать нелегальный пал травы. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб, работающий на месте.

«По предварительным данным, причиной природного пожара стал нелегальный сельхозпал травы неподалеку от села Пугачево», — сказал собеседник агентства. По его словам, погодные условия в Удмуртии не способствуют возникновению природных пожаров.

Напомним, что 16 мая из-за возгорания сухой травы возле бывшего военного арсенала сдетонировали снаряды. В настоящее время сообщается, что площадь возгорания составляет 20 га. Из военного городка эвакуировали жителей