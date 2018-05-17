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В Пермском крае сгорел 4-квартирный дом
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В Пермском крае сгорел 4-квартирный дом 

Новости Перми и Пермского края 1 час назад
17 мая в 3.02 поступило сообщение о пожаре в жилом 4-х квартирном доме по улице Ленина села Большая Уса Куединского района Пермского края. К моменту прибытия первых пожарных подразделений огонь бушевал на крыше дома и веранде, площадь горения составила 132 кв. метра.
На пожар реагировали 23 человека личного состава, 7 единиц техники. До приезда пожарных шестеро жильцов самостоятельно покинули жилой дом, среди них — женщина с трехлетним ребенком, которого она вынесла через входную дверь. На пожаре никто не пострадал. Установлено, что в позднее время жильцы дома одной из четырёх квартир не спали. Услышали треск, оказалось, что горит веранда на первом этаже, разбудили соседей. Предварительная причина — неосторожность при курении жителей дома. По факту пожара проводится проверка.
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