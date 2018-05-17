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Три человека пострадали из-за утечки хлора на химическом заводе в Южной Корее
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Три человека пострадали из-за утечки хлора на химическом заводе в Южной Корее 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
Три рабочих пострадали в результате утечки ядовитого вещества на южнокорейском химическом предприятии Нанва в городе Улсан, сообщает телеканал «360».
Люди обратились к врачу из-за проблем с дыханием и болью в глазах. Двое из них были госпитализированы. Более подробной информации об их самочувствии пока не поступало. Количество пострадавших может оказаться больше. Полиция ищет источник утечки ядовитого вещества.
Завод в Ульсуне является частью южнокорейской химической корпорации Hanwha Chemical, которая была основана в 1965 году.
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