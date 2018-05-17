Спасатели ликвидировали открытое горение на территории бывшего арсенала в Пугачеве

ИЖЕВСК , 17 мая. / ТАСС /. Открытое горение на территории бывшего арсенала в Пугачеве ликвидировано. Об этом в четверг ТАСС сообщили в главном управлении МЧС по Удмуртии.

"Открытое горение ликвидировано, очаги уже ликвидированы, нет хлопков, на данный момент идет проливка с воздуха", — сообщили в пресс-службе.

Из-за пожара место в пункте временного размещения понадобилось 33 жителям военного городка, добавили в пресс-службе.

"Жители военного городка выведены за пределы опасной зоны и размещены в пункте временного размещения, расположенном в населенном пункте Баграш-Бигра… Прошла эвакуация из детского санатория «Юськи» в БУЗ [бюджетное учреждение здравоохранения]"Республиканский санаторий для детей Ласточка". На данный момент в двух ПВР [пунктах временного размещения] размещено 33 человека, из них 20 — дети", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в готовности принять людей находятся еще семь пунктов размещения: три в Малопургинском районе и четыре — в городе Ижевске.