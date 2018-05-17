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Леса Среднего Урала посетили 140 «красных петухов»
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Леса Среднего Урала посетили 140 «красных петухов» 

Уралинформбюро 34 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
140 природных возгораний произошло на Среднем Урале с начала пожароопасного периода в 2018 году. Площадь, пройденная огнем, составляет порядка 2 000 гектаров. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в департаменте информационной политики региона.
Осложняет обстановку установившаяся в последние дни сухая и ветреная погода. Впрочем, несмотря на это, количество зарегистрированных лесных пожаров и их площадь сократились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первые сутки ликвидируется почти 100% возгораний.
"В настоящее время в регионе приняты необходимые меры для обеспечения безопасности лесных угодий и близлежащих населенных пунктов, ведется постоянный авиационный мониторинг лесов", — отметил 17 мая в ходе заседания областного правительства первый вице-губернатор Алексей Орлов.
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