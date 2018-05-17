Леса Среднего Урала посетили 140 «красных петухов»

140 природных возгораний произошло на Среднем Урале с начала пожароопасного периода в 2018 году. Площадь, пройденная огнем, составляет порядка 2 000 гектаров. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Осложняет обстановку установившаяся в последние дни сухая и ветреная погода. Впрочем, несмотря на это, количество зарегистрированных лесных пожаров и их площадь сократились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первые сутки ликвидируется почти 100% возгораний.