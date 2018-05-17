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Оренбург в юбилейный год украсят более миллиона цветов
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Оренбург в юбилейный год украсят более миллиона цветов 

АиФ-Оренбург 24 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
В 2018 году коммунальные службы Оренбурга высадят более миллиона цветов, площади уже вспаханы и подготовлены к посадке растений, сообщает пресс-служба горадминистрации.
В преддверии празднования 275-летия Оренбурга впервые установят габионы — конструкции из стальной проволоки в форме различных геометрических фигур и корзин, также обновят и декоративные фигуры в цветниках.
«В Южном округе вдоль магистральных улиц на общей площади 13 800 квадратных метров, в скверах и парках на площади 7000 квадратных метров будет высажена петуния, антириннум, декоративная капуста, колеус, виола, катарантус, пеларгония, бархатцы, цинния и другие однолетники» — рассказал первый заместитель главы Южного округа Дмитрий Корнев.
«Общая площадь цветников и клумб, расположенных на территории Северного округа, составляет 47 000 квадратных метров. На клумбах вдоль магистральных полос и цветниках воплотятся в жизнь оригинальные эскизы дизайнеров. Для посадки подготовлено полмиллиона корней цветочной рассады петунии, герани, тагетеса, кохии и амаранта», — отметил первый заместитель главы Северного округа Игорь Бунегиню
Все газоны, вазоны и клумбы будут засажены до начала лета.
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