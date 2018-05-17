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Областные власти призвали уральцев к строгому соблюдению правил пожарной безопасности во время посещения лесов и парков
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Областные власти призвали уральцев к строгому соблюдению правил пожарной безопасности во время посещения лесов и парков 

Информационный портал Свердловской области 48 минут назад
Культура поведения в лесах, парках, на территории садовых и дачных участков — это не только залог безопасности самих жителей Свердловской области, но и показатель разумного, бережного отношения к природе и всему окружающему нас миру. Об этом заявил и.о. губернатора региона Алексей Орлов 17 мая на заседании правительства.
«Вопрос активизации защиты лесов от пожаров находится под контролем губернатора Евгения Владимировича Куйвашева. В настоящее время в регионе приняты необходимые меры для обеспечения безопасности лесных угодий и близлежащих населенных пунктов, ведется постоянный авиационный мониторинг лесов», — сказал Алексей Орлов.
По его словам, с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано и ликвидировано 140 очагов возгораний на площади около двух тысяч гектаров. Установившаяся в последние дни сухая и ветреная погода осложнила обстановку. Однако, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество зарегистрированных лесных пожаров и их площадь сократились более чем в два раза. Практически сто процентов возгораний в Свердловской области удается ликвидировать в первые сутки.
Алексей Орлов обратился к руководителям отраслевых министерств и ведомств, главам муниципалитетов с призывом усилить контроль пожароопасной обстановки в территориях, обеспечить оперативное межведомственное взаимодействие. Особое внимание необходимо уделить пожарной защищенности детских загородных лагерей, а также школ, детских садов и других социальных объектов.
«Каждый из вас должен четко понимать зону своей ответственности и своевременно принимать решения для предупреждения и оперативной ликвидации возгораний», — подчеркнул он.
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