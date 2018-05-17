Четыре боеприпаса времен ВОВ обнаружили в Подмосковье

Четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны обнаружили в Московской области на территории городских округов Руза Чехов , а также Сергиево-Посадского и Солнечногорского районов, сообщается на сайте подмосковного ГУ МЧС России.

«Обнаружение боеприпаса времен ВОВ в городском округе Руза, деревня Фролково. 16 мая поступило сообщение об обнаружении 76-миллиметрового артиллерийского снаряда времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений 500 метров. Выставлена охрана силами ОМВД городского округа Руза», — говорится в сообщении.

Также 16 мая в городском округе Чехов в деревне Леоново на участке №19 обнаружили минометную мину, которая находилась на расстоянии 150 метров от жилых строений.

Солнечногорском районе в деревне Лопотово также нашли боеприпас времен войны. Расстояние до жилых строений — 100 метров. Кроме того, на территории Сергиево-Посадского района в деревне Сахарово обнаружили гранату РГД-5.

На сайте отмечается, что все боеприпасы будут изъяты и уничтожены.