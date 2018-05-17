Ещё
Четыре боеприпаса времен ВОВ обнаружили в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Четыре боеприпаса времен ВОВ обнаружили в Подмосковье 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
Четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны обнаружили в Московской области на территории городских округов Руза и Чехов, а также Сергиево-Посадского и Солнечногорского районов, сообщается на сайте подмосковного ГУ МЧС России.
«Обнаружение боеприпаса времен ВОВ в городском округе Руза, деревня Фролково. 16 мая поступило сообщение об обнаружении 76-миллиметрового артиллерийского снаряда времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений 500 метров. Выставлена охрана силами ОМВД городского округа Руза», — говорится в сообщении.
Также 16 мая в городском округе Чехов в деревне Леоново на участке №19 обнаружили минометную мину, которая находилась на расстоянии 150 метров от жилых строений.
В Солнечногорском районе в деревне Лопотово также нашли боеприпас времен войны. Расстояние до жилых строений — 100 метров. Кроме того, на территории Сергиево-Посадского района в деревне Сахарово обнаружили гранату РГД-5.
На сайте отмечается, что все боеприпасы будут изъяты и уничтожены.
РИАМО: последние новости
Мину времен ВОВ нашли в Рузском городском округе Полиция начала проверку по факту задымления у офиса «Яндекс.Такси» в Москве Лабораторный корпус института имени Берга реконструируют в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»777
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля726
Шепелев раскрыл невероятную подробность о группе Дятлова10
В РФ решат вопрос повышения пенсионного возраста409
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США44
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
01:15
Пассажира вышвырнули из автобуса в Барнауле
Происшествия Общество
00:50
Президент Туркмении полюбовался затопленной столицей
СНГ В мире
00:38
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост
Политика
01:22
Лепсу запретили въезд в Израиль
Шоу-бизнес Ближний Восток
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
01:10
Хирург заступился за «Ночных волков»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение