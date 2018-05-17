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В Волгоградской области проверят исправность пожарных гидрантов
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В Волгоградской области проверят исправность пожарных гидрантов 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, 16 мая в Дубовском районе прошел сбор руководителей органов местного самоуправления области, представителей исполнительной власти и профильных ведомств по вопросам пожарной безопасности. Перед главами ряда поселений поставили задачу организовать опашку населенных пунктов, обустроить противопожарные барьеры, очистить территории от сухой растительности, сделать подъезды к прудам для спецмашин.
Напомним, с 5 мая в регионе введен особый противопожарный режим. По всей области идет отжиг и выкашивание травы специалистами. Отметим, что простым волгоградцам запрещено разводить костры. Кроме того, им нельзя сжигать мусор, сухую траву и камыш. Местным жителям также запретили посещать леса и въезжать в них на авто. За нарушителей требований пожарной безопасности будут штрафовать.
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