В Волгоградской области проверят исправность пожарных гидрантов

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, 16 мая в Дубовском районе прошел сбор руководителей органов местного самоуправления области, представителей исполнительной власти и профильных ведомств по вопросам пожарной безопасности. Перед главами ряда поселений поставили задачу организовать опашку населенных пунктов, обустроить противопожарные барьеры, очистить территории от сухой растительности, сделать подъезды к прудам для спецмашин.

Напомним, с 5 мая в регионе введен особый противопожарный режим. По всей области идет отжиг и выкашивание травы специалистами. Отметим, что простым волгоградцам запрещено разводить костры. Кроме того, им нельзя сжигать мусор, сухую траву и камыш. Местным жителям также запретили посещать леса и въезжать в них на авто. За нарушителей требований пожарной безопасности будут штрафовать.