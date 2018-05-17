Ещё
Пожарным и волонтерам Кургана удалось потушить крупный лесной пожар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожарным и волонтерам Кургана удалось потушить крупный лесной пожар 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сообщение о пожаре в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курганской области поступило вчера,15 мая, в 17:22. Из-за усиления ветра действующий лесной пожар в Курганском лесничестве на площади 10 га распространялся в сторону населенного пункта Зеленый Кетовского района. Чтобы обезопасить поселок от огня, к месту пожара были стянуты силы пожарно-спасательной части № 27, курганского лесничества, постов муниципальной пожарной охраны «Иковка», «Старый Просвет», лесопожарного центра и исправительной колонии № 6, арендаторы и лесопользователи, также к ликвидации подключились волонтеры из числа местного населения и пожарный поезд филиала ЮУЖД.
Пожар удалось локализовать к 21.40, а полностью ликвидировать к 23.30. По информации пресс-службы МЧС Зауралья, огненный фронт был остановлен в километре от населенного пункта. Все 72 дома поселка Зеленое были успешно защищены от огня. Стоит отметить, что в апреле главе Иковского сельсовета было вынесено предписание на устранение серьезных противопожарных нарушений. Пожарные не нашли разрыва от границ застройки населенного пункта до лесного массива, источника наружного водоснабжения (отсутствие пирса и возможности забора воды), а прилегающая территория к лесному массиву требовала очистки от сухой травянистой растительности и горючих материалов.
Уральский меридиан: последние новости
В Зауралье эвакуации учат с дошкольного возраста Одиннадцать курганских многодетных семей на особом контроле пожарных В Верхней Пышме из горящей многоэтажки эвакуировали 29 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»777
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля726
Шепелев раскрыл невероятную подробность о группе Дятлова10
В РФ решат вопрос повышения пенсионного возраста409
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США44
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
01:15
Пассажира вышвырнули из автобуса в Барнауле
Происшествия Общество
00:50
Президент Туркмении полюбовался затопленной столицей
СНГ В мире
00:38
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост
Политика
01:22
Лепсу запретили въезд в Израиль
Шоу-бизнес Ближний Восток
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
01:10
Хирург заступился за «Ночных волков»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение