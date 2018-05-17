Пожарным и волонтерам Кургана удалось потушить крупный лесной пожар

Сообщение о пожаре в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курганской области поступило вчера,15 мая, в 17:22. Из-за усиления ветра действующий лесной пожар в Курганском лесничестве на площади 10 га распространялся в сторону населенного пункта Зеленый Кетовского района. Чтобы обезопасить поселок от огня, к месту пожара были стянуты силы пожарно-спасательной части № 27, курганского лесничества, постов муниципальной пожарной охраны «Иковка», «Старый Просвет», лесопожарного центра и исправительной колонии № 6, арендаторы и лесопользователи, также к ликвидации подключились волонтеры из числа местного населения и пожарный поезд филиала ЮУЖД.

Пожар удалось локализовать к 21.40, а полностью ликвидировать к 23.30. По информации пресс-службы МЧС Зауралья, огненный фронт был остановлен в километре от населенного пункта. Все 72 дома поселка Зеленое были успешно защищены от огня. Стоит отметить, что в апреле главе Иковского сельсовета было вынесено предписание на устранение серьезных противопожарных нарушений. Пожарные не нашли разрыва от границ застройки населенного пункта до лесного массива, источника наружного водоснабжения (отсутствие пирса и возможности забора воды), а прилегающая территория к лесному массиву требовала очистки от сухой травянистой растительности и горючих материалов.