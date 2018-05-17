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В Омске и области за сутки было потушено восемь пожаров
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В Омске и области за сутки было потушено восемь пожаров 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске и области произошло восемь пожаров, все очаги возгорания ликвидированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.
Так, в зоне особого риска находятся деревянные постройки с печным отоплением. В селе Глухониколаевка Нижнеомского района Омской области загорелся жилой дом. На момент прибытия пожарных горел собственно дом и пристроенная к нему веранда на всей площади. Для тушения пожара были задействованы два пожарных автомобиля, четверо пожарных. Причиной возгорания становится нарушение правил противопожарной безопасности при эксплуатации печи.
В Центральном районе города Омска полностью выгорел дачный дом. Для тушения пожара были задействованы три пожарных автомобиля, 14 пожарных. Работало звено газодымозащитной службы. Специалисты МЧС отметили, что таких разрушений удалось бы избежать, если бы очаг возгорания был обнаружен вовремя.
Напомним, что часто причиной пожаров становится неосторожное обращение с огнем. В связи с этим на территории Омской области региональным правительством с 4 мая 2018 года введен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено жечь костры, сжигать сухую траву. Запрет продлится до 10 июня 21018 года.
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