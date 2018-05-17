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Авиация МЧС сбросила на пожар в Удмуртии 53 тонны воды
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Авиация МЧС сбросила на пожар в Удмуртии 53 тонны воды 

Авторадио 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Авиационно-спасательные силы Сибирского регионального центра МЧС, экстренно перебазированные из Екатеринбурга в Удмуртию, где идёт ликвидация пожара на территории для утилизации боеприпасов, продолжат тушение. Накануне в зону происшествия прибыли самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Общий объем воды, сброшенной на пожар, составил 53 тонны. Тушение с воздуха продолжится сегодня. Задача авиации — обрабатывать кромку пожара, предотвращая его распространение на населённые пункты. Накануне днем на территории бывшей военной части у поселка Пугачево в Удмуртии началась детонация неразорвавшихся снарядов. Сообщалось, что пожар охватил порядка 50 га, на которых горит трава. Район ЧС оцеплен. Пострадавших нет.
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