Авиация МЧС сбросила на пожар в Удмуртии 53 тонны воды 

Авиационно-спасательные силы Сибирского регионального центра МЧС, экстренно перебазированные из Екатеринбурга в Удмуртию, где идёт ликвидация пожара на территории для утилизации боеприпасов, продолжат тушение. Накануне в зону происшествия прибыли самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Общий объем воды, сброшенной на пожар, составил 53 тонны. Тушение с воздуха продолжится сегодня. Задача авиации — обрабатывать кромку пожара, предотвращая его распространение на населённые пункты. Накануне днем на территории бывшей военной части у поселка Пугачево в Удмуртии началась детонация неразорвавшихся снарядов. Сообщалось, что пожар охватил порядка 50 га, на которых горит трава. Район ЧС оцеплен. Пострадавших нет.