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Лесозаготовочные компании могли спровоцировать пожар в лесах Приморья
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Лесозаготовочные компании могли спровоцировать пожар в лесах Приморья 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: 360tv.ru
Компании по заготовке лесоматериалов нарушали правила пожарной безопасности, чем могли спровоцировать серьезное возгорание лесов в Яковлевском районе. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Прокуратура Яковлевского района обнаружила несколько фактов нарушения правил пожарной безопасности на территории лесов. Арендаторы лесных участков при проведении рубок деревьев и кустарников нарушили закон, который запрещает оставлять после проведения работ мусор, опилки, бытовые, строительные, промышленные и прочие отходы.
Организации ОАО «Тайга» и ООО «Кедр» не очищали леса наряду с проведением работ. Во время проверки обнаружено несколько гектаров загрязненной территории. При этом на местах рубок хранились отходы производства. Это могло привести к лесному пожару.
За нарушение закона виновникам выписали административный штраф. Найденные нарушения уже устраняют по требованию районного прокурора.
За собственниками участков во Владивостоке замечено 45 случаев нелегального спила деревьев и вырубки кустарников, в том числе растений Красной книги.
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