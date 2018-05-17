Жуткий пожар в Уссурийске: чёрный дым валил с балкона квартиры

Опубликовано видео с места происшествия.

Как сообщает инстаграм-паблик mark2_che, в Уссурийске около 17:00 в доме на улице Мельничной загорелась квартира. Судя по видеоролику, записанным очевидцами происшествия, пожар начался на пятом этаже многоквартирного дома. На место происшествия прибыли пожарные.

Кто-то из подписчиков предположил, что горел только балкон и причиной пожара стала брошенная с верхних этажей сигарета. Другие отметили, что виной возгорания могла быть некачественная проводка. Других подробностей пока не приводится. О пострадавших информации нет.

Публикация от МаркЧернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che)

16 Май 2018 в 12:15 PDT