Загорелся уникальный Дом с кариатидами в центре Саратова

Исторический памятник архитектуры Саратовской области так и не дождался реставрации. Дым заметили жильцы соседних домов

ЧП произошло в ночь с 16 на 17 мая на улице Советская. Здесь загорелся второй этаж дома № 3/5, больше известного как Дом с кариатидами. В начале прошлого столетия здесь находился доходный дом Яхимовича. Об этом сообщили очевидцы происшествия, которые проживают рядом с объектом. Люди заметили сильный дым, который повалил из окон на улицу.

Общественники Саратова давно заявляли о необходимости спасения памятника истории и архитектуры. Однако никаких мер по реконструкции здания предпринято не было. Оно было брошено на произвол судьбы.

Прибывшие на место происшествия пожарные потушили очаг возгорания. Пока информации о потерпевших не поступало. Дом не является жилым, однако в нижнем этаже расположен магазин цветов.