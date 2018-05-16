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Загорелся уникальный Дом с кариатидами в центре Саратова
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Загорелся уникальный Дом с кариатидами в центре Саратова 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Исторический памятник архитектуры Саратовской области так и не дождался реставрации. Дым заметили жильцы соседних домов
ЧП произошло в ночь с 16 на 17 мая на улице Советская. Здесь загорелся второй этаж дома № 3/5, больше известного как Дом с кариатидами. В начале прошлого столетия здесь находился доходный дом Яхимовича. Об этом сообщили очевидцы происшествия, которые проживают рядом с объектом. Люди заметили сильный дым, который повалил из окон на улицу.
Общественники Саратова давно заявляли о необходимости спасения памятника истории и архитектуры. Однако никаких мер по реконструкции здания предпринято не было. Оно было брошено на произвол судьбы.
Прибывшие на место происшествия пожарные потушили очаг возгорания. Пока информации о потерпевших не поступало. Дом не является жилым, однако в нижнем этаже расположен магазин цветов.
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