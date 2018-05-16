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McLaren 720S превратился в груду металла. Боль!
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McLaren 720S превратился в груду металла. Боль! 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Супербыстрый McLaren 720S был полностью уничтожен в результате аварии.
Остатки спорткара были обнаружены полицией в пустыне недалеко от Лас-Вегаса. Случилось это в минувшие выходные. Судя по всему, машина оказалась разбита, мчась по дистанции спецучастка Corsa Rally, как раз и проходившего по этим дорогам. McLaren 720S находился под управлением дамы.
Очевидцы случившегося отмечают, что пилотесса просто поздно сбросила скорость, а потому не справилась с управлением мощного авто. Как итог — двойной переворот и последующих пожар. Возгорание потушили быстро, но автомобилю это не помогло — он всё равно уничтожен окончательно.
Крепкий монокок из углеродного волокна спас жизнь женщине-водителю и её пассажиру. Сообщалось, что они сейчас находится в больнице с незначительными травмами, большинство из которых — синяки.
Смысла восстанавливать столь дорогой аппарат мы не видим. Кое-что уцелевшее реально продать.
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