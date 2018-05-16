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МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава
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МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава 

ИА «Сусанин» 9 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Малая Пурга. Удмуртия. Пользователи социальных сетей сообщили о взрывах в районе бывшей воинской части в поселке Пугачево Малопургинского района. «Опять Пугачево, канонада, дрожат окна, теплицы», — написал пользователь Саша Пестерев в группе «ИГГС» в Вконтакте. «Пугачёвой снова в огне, и жёстко гремит», — сообщил Павел Пушин.
Очевидцы рассказали информационному агентству «Сусанин», что хлопки начали раздаваться в среду, 16 мая, около 15:05.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике сообщили, что в районе Пугачево горит сухая трава. На место выехали пожарные.
ИА «Сусанин»: последние новости
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