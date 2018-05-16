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Месяц без газа. В Воронеже жильцы дома постройки начала ХХ века обратились в прокуратуру
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Месяц без газа. В Воронеже жильцы дома постройки начала ХХ века обратились в прокуратуру 

Вести Воронеж 41 минуту назад
Фото: Вести Воронеж
Между тем, на доме появилось объявление о том, что этот район выставят на аукцион. Жители дома, которые уже больше месяца остаются без газа, сегодня обратились в прокуратуру. Голубое топливо у них отключили после пожара в одной из квартир. Тогда специалисты обследовали здание и не обнаружили там вентиляционных каналы. А без них возобновить газоснабжение невозможно. В управляющей компании заявили: чтобы отремонтировать оборудование, нужен капитальный ремонт, а он запланирован только через два года. Для того, чтобы включить газ сейчас, директор УК посоветовал собственникам демонтировать колонки и использовать, например, электрические водонагреватели. Жители беспокоятся, что в этом случае не выдержит проводка, которую не меняли уже больше полувека.
Ответственность за ситуацию перекладывают друг на друга коммунальщики, газовщики и управа района — последние двое от комментариев отказались. Между тем, на доме появилось объявление о том, что этот район выставят на аукцион, то есть, землю продадут строительной компании, которая будет возводить на этом месте новый квартал и расселит дом. Но на это может уйти много времени. Как жить собственникам квартир до этого момента, пока на этот вопрос никто не может ответить. — Как можем, так и готовим. Вот, есть электроприборы, чайники, кипятильник. Воду греем, чтобы искупаться. Мы столкнулись — управляющая компания, как будто здесь люди не живые, здесь никого нет, — рассказала жительница дома №52 по ул. Пирогова Наталья Косинова.
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