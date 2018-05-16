Пожарная техника приступила к тушению горящего бывшего военного полигона в Удмуртии

МОСКВА , 16 мая. / ТАСС /. Пожарная техника смогла приступить к работе по тушению горящего бывшего военного полигона в Удмуртии , после того как самолет-амфибия Бе-200 сбросил воду в очаг пожара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

"Пожарная техника зашла на поле для проведения разведки и наземного тушения пожара", — сказал собеседник агентства. Принимаются все меры к локализации пожара. Ранее в экстренных службах региона сообщили, что его площадь составляет 300 га.

Начальник республиканского главка МЧС Петр Фомин сообщил, что открытое горение на полигоне в Удмуртии происходит на площади 15 га, очаги задымления фиксируют на площади до 270 га.

"Всего горело 30 га — основное горение было, а трава еще загорелась, задымило, задымление было на 270 га. В данный момент открытое горение на полигоне происходит на площади 15 гектаров ", — сказал журналистам Фомин.

В МЧС уточнили, что задымление — это отдельные очаги пожара, от которых происходит распространение дыма. При этом, никаких построек и других объектов, за исключением сухих деревьев, на полигоне нет.

"Сейчас осталось дотушить очаги отдельных деревьев, уже пошла наземная операция. Самолет будет работать с утра и все очаги прольет", — добавил Фомин.

В среду в Малопургинском районе Удмуртии западнее населенного пункта Пугачева возник пожар на территории бывшего военного арсенала. В экстренных службах региона сообщили, что его площадь составляет 300 га.