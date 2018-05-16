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МЧС вдвое увеличило группировку на месте детонации снарядов
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МЧС вдвое увеличило группировку на месте детонации снарядов 

News.ru 58 минут назад
Более 430 человек и свыше ста единиц техники были направлены в удмуртский посёлок Пугачёво для ликвидации последствий крупного пожара, который вспыхнул на территории бывшего арсенала. За возгоранием последовали взрывы военных снарядов.
«К ликвидации загорания привлечено 435 человек, 101 единица техники, в том числе один пожарный поезд со станции Агрыз, из них от МЧС России 82 человека, 23 единицы техники, три беспилотных летательных аппарата», — приводит РИА Новости слова собеседника в управлении организации информирования населения МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что к ликвидации последствий возгорания привлечены более 200 человек, а также около 60 единиц техники.
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