МЧС вдвое увеличило группировку на месте детонации снарядов

Более 430 человек и свыше ста единиц техники были направлены в удмуртский посёлок Пугачёво для ликвидации последствий крупного пожара, который вспыхнул на территории бывшего арсенала. За возгоранием последовали взрывы военных снарядов.

«К ликвидации загорания привлечено 435 человек, 101 единица техники, в том числе один пожарный поезд со станции Агрыз , из них от МЧС России 82 человека, 23 единицы техники, три беспилотных летательных аппарата», — приводит РИА Новости слова собеседника в управлении организации информирования населения МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что к ликвидации последствий возгорания привлечены более 200 человек, а также около 60 единиц техники.