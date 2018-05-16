Сенаторы предложили новые меры защиты граждан от пожаров

«По мнению комитетов, сложившаяся система контроля за деятельностью организаций, состоянием используемых ими объектов защиты не в полной мере отвечает поставленным задачам. Возникла необходимость комплексного решения правовых вопросов обеспечения пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей», — сказал он. В частности, сенаторы рекомендуют правительству РФ «рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере страхования, в части введения механизма обязательного противопожарного страхования объектов с массовым пребыванием людей, предусматривающего установление размера страховых выплат в случае причинения вреда здоровью или гибели людей, произошедшими вследствие нарушений требований пожарной безопасности».

Также предлагается законодательно закрепить понятие «объект с массовым пребыванием людей» и считать их объектами высокой категории риска. Детские площадки в таких местах должны быть расположены в соответствии с правилами, принятыми еще в 2012 году в отношении общественных зданий и сооружений.

Кроме того, считают сенаторы, необходимо отменить запрет на проведение плановых проверок на объектах высокого риска, даже если они относятся к субъектам малого предпринимательства. Более того — проверки должны проводиться «органами государственного пожарного надзора без предварительного уведомления собственников». В Уголовном кодексе следует прописать усиление мер наказания за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее тяжелые последствия, если нарушения были допущены повторно в течение года после наложения административного взыскания.

В УК следует прописать усиление мер наказания за нарушение требований пожарной безопасности