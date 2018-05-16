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Сенаторы предложили новые меры защиты граждан от пожаров
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Сенаторы предложили новые меры защиты граждан от пожаров 

Российская Газета 1 час назад
«По мнению комитетов, сложившаяся система контроля за деятельностью организаций, состоянием используемых ими объектов защиты не в полной мере отвечает поставленным задачам. Возникла необходимость комплексного решения правовых вопросов обеспечения пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей», — сказал он. В частности, сенаторы рекомендуют правительству РФ «рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере страхования, в части введения механизма обязательного противопожарного страхования объектов с массовым пребыванием людей, предусматривающего установление размера страховых выплат в случае причинения вреда здоровью или гибели людей, произошедшими вследствие нарушений требований пожарной безопасности».
Также предлагается законодательно закрепить понятие «объект с массовым пребыванием людей» и считать их объектами высокой категории риска. Детские площадки в таких местах должны быть расположены в соответствии с правилами, принятыми еще в 2012 году в отношении общественных зданий и сооружений.
Кроме того, считают сенаторы, необходимо отменить запрет на проведение плановых проверок на объектах высокого риска, даже если они относятся к субъектам малого предпринимательства. Более того — проверки должны проводиться «органами государственного пожарного надзора без предварительного уведомления собственников». В Уголовном кодексе следует прописать усиление мер наказания за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее тяжелые последствия, если нарушения были допущены повторно в течение года после наложения административного взыскания.
В УК следует прописать усиление мер наказания за нарушение требований пожарной безопасности
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала от коллег из комитета по обороне настойчивости в реализации выработанных предложений. «Чтобы был результат, а не просто пожелание», — заметила она.
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