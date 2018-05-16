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Лесничества Южного Урала оказались не готовы к пожароопасному сезону
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Лесничества Южного Урала оказались не готовы к пожароопасному сезону 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
Прокуратура Челябинской области проводит проверку готовности лесничеств Южного Урала к пожароопасному сезону. Об этом «АиФ— Челябинск» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«В ряде лесничеств выявлены факты недостаточной укомплектованности противопожарным инвентарем: в Аргаяшском лесничестве из необходимых 133 лопат в наличии имеется только 60, в Брединском лесничестве из 16 радиостанций имеется 8, в Катав-Ивановском лесничестве арендаторами из 8 пунктов сосредоточения пожарного инвентаря укомплектовано 7, в Кыштымском лесничестве арендаторами из 3 900 погонных метров пожарных рукавов укомплектовано только 500», — уточнил источник.
По результатам начальнику главного управления лесами региона внесено представление об устранении нарушений законодательства.
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