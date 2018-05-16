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В Москве не ужесточат условия размещения объектов досуга, соблюдающих пожбезопасность
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В Москве не ужесточат условия размещения объектов досуга, соблюдающих пожбезопасность 

ТАСС 49 минут назад
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Столичные власти не планируют применять меры ужесточения при организации досуговых объектов, в том числе детских игровых комнат, открытых в подвалах зданий или расположенных выше второго этажа, если их владельцы соблюдают требования пожарной безопасности. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Михаил Вышегородцев в ходе публичных слушаний в среду.
"Москва не планирует репрессивных действий по досуговым объектам, которые открыты в подвалах или выше второго этажа, при условии соблюдения существующих требований пожарной безопасности", — сказал Вышегородцев, отвечая на вопрос об изменениях в регулировании деятельности детских игровых комнат после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.
Врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве Александр Бобров отметил, что со стороны МЧС требоневаний к размещению таких объектов на определенном этаже нет, это определяется исключительно на стадии проектирования здания. «Если помещения соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, причин приостановки их деятельности нет», — подчеркнул он.
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