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Лайнер «Князь Владимир» отменил круизы по Черному морю из Сочи до августа
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Лайнер «Князь Владимир» отменил круизы по Черному морю из Сочи до августа 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Об этом со ссылкой на компанию «Черноморские круизы» сообщает ТАСС.
Первый раз рейс отменили после неисправности судна и перенсли его с 29 апреля на 6 мая. Но 6 мая на лайнере произошло задымление в машинном отсеке. С ним справились силами экипажа. В момент происшествия на борту находился только один экипаж — 243 человек, их эвакуировали, никто не пострадал.
Затем компания сообщила, что по техническим причинам в мае лайнер в море тоже не выйдет. Проводится проверка причин задымления.
А теперь рейсы отменены и на ближайших два летних месяца — до августа.
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