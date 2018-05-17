Лайнер «Князь Владимир» отменил круизы по Черному морю из Сочи до августа

Об этом со ссылкой на компанию «Черноморские круизы» сообщает ТАСС

Первый раз рейс отменили после неисправности судна и перенсли его с 29 апреля на 6 мая. Но 6 мая на лайнере произошло задымление в машинном отсеке. С ним справились силами экипажа. В момент происшествия на борту находился только один экипаж — 243 человек, их эвакуировали, никто не пострадал.

Затем компания сообщила, что по техническим причинам в мае лайнер в море тоже не выйдет. Проводится проверка причин задымления.

А теперь рейсы отменены и на ближайших два летних месяца — до августа.