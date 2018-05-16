Складской корпус завода огнеупорных материалов построят в Наро‑Фоминске

Производственно-складской корпус завода огнеупорных материалов разместят на улице Промышленной в поселке Новая Ольховка подмосковного городского округа Наро-Фоминск , говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства производственно-складского корпуса №3 завода огнеупорных материалов. Производственно-складской корпус предназначен для изготовления огнеупорных материалов для существующего производства завода», — говорится в сообщении.

Общая площадь здания переменной этажности (один-два этажа) составит 4,8 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории предусмотрено размещение зон погрузки-разгрузки, будет обустроена парковка для автомобилей, установлены малые архитектурные формы.

«К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства», — отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Финансирование строительства — средства инвестора. Застройщиком выступает ООО «Кералит». Завершение работ запланировано в четвертом квартале 2019 года.