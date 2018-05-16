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Поезд прорывается через полыхающий в огне лес: видео очевидцев
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Поезд прорывается через полыхающий в огне лес: видео очевидцев 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Машинист локомотива прорвался сквозь бушующее пламя лесных пожаров: это видео, снятое в Хабаровском крае, просто поражает воображение.
Лесные пожары затронули весь регион. Опаснее всего сейчас в непосредственной близости от Комсомольска-на-Амуре — огонь охватил более трех тысяч гектаров.
Поездка на поезде в таких условиях превращается в фантастически опасную затею. Машинисту пришлось прорываться сквозь непроглядную пелену дыма, а затем и сквозь пламя. Впрочем — смотрите сами на его самоотверженный подвиг.
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