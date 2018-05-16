Поезд прорывается через полыхающий в огне лес: видео очевидцев

Машинист локомотива прорвался сквозь бушующее пламя лесных пожаров: это видео, снятое в Хабаровском крае , просто поражает воображение.

Лесные пожары затронули весь регион. Опаснее всего сейчас в непосредственной близости от Комсомольска-на-Амуре — огонь охватил более трех тысяч гектаров.

Поездка на поезде в таких условиях превращается в фантастически опасную затею. Машинисту пришлось прорываться сквозь непроглядную пелену дыма, а затем и сквозь пламя. Впрочем — смотрите сами на его самоотверженный подвиг.