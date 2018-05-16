На Нагорной улице в Москве произошла утечка воды на сетях Мосводоканала

МОСКВА , 16 мая — РИА Новости . Утечка воды при гидравлических испытаниях на водопроводной сети Мосводоканала произошла на Нагорной улице в Москве в среду, сообщили в Мосводоканале.

Ранее в соцсетях появилась информация, что на Нагорной улице в столице произошел прорыв канализации.

"Около 15 часов при гидравлических испытаниях на водопроводной сети произошла утечка воды. В 15.35 утечка была локализована, территория убрана, абоненты от водоснабжения не отключались", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте Мосводоканала.