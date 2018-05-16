В Волгограде горящая машина выгнала на улицу посетителей стоматологии

Волгоградцев эвакуировали из стоматологии в Ворошиловском районе Волгограда из-за вспыхнувшей под окнами машины.

— Около получаса назад рядом с поликлиникой на Козловской загорелась припаркованная «Lada Granta», — рассказали очевидцы. — Столбы дыма от полыхающей машины разносились на сотни метров. Пожар наделал столько шума, что из-за него на улице оказались все посетители стоматологии.

— В 17: 15 дежурный получил сообщение о горящем автомобиле на улице Козловская, 25, — прокомментировали в пресс — службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Пожарные из 20— й спасательной бригады эвакуировали волгоградцев из поликлиники и сразу же приступили к тушению машины. В 17: 30 огонь был локализован. Причины возгорания пока неизвестны.