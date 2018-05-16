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В Волгограде горящая машина выгнала на улицу посетителей стоматологии
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В Волгограде горящая машина выгнала на улицу посетителей стоматологии 

v1.ru 47 минут назад
Фото: v1.ru
Волгоградцев эвакуировали из стоматологии в Ворошиловском районе Волгограда из-за вспыхнувшей под окнами машины.
— Около получаса назад рядом с поликлиникой на Козловской загорелась припаркованная «Lada Granta», — рассказали очевидцы. — Столбы дыма от полыхающей машины разносились на сотни метров. Пожар наделал столько шума, что из-за него на улице оказались все посетители стоматологии.
В пресс — службе ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что около получаса назад отечественная машина загорелась по всей площади.
— В 17: 15 дежурный получил сообщение о горящем автомобиле на улице Козловская, 25, — прокомментировали в пресс — службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Пожарные из 20— й спасательной бригады эвакуировали волгоградцев из поликлиники и сразу же приступили к тушению машины. В 17: 30 огонь был локализован. Причины возгорания пока неизвестны.
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