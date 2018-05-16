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В военной части в Удмуртии продолжают взрываться снаряды
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В военной части в Удмуртии продолжают взрываться снаряды 

Газета.Ru 17 часов назад
Фото: Газета.Ru
На территории бывшего военного арсенала в Удмуртии, где произошел пожар из-за сухой травы, продолжают взрываться пороховые заряды для боеприпасов различного калибра, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Продолжают гореть и взрываться пороховые заряды. Диаметр взрывов достигает 20-25 метров", — сказал источник.
По его словам, площадь пожара в 300 гектаров на территории бывшего военного арсенала продолжает сохраняться.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии ввели режим ЧС из-за пожара на складе взрывающихся снарядов.
Единственными, кто был эвакуирован из этого района, оказались 79 детей, которых перевезли из детского санатория неподалеку от военной части в Ижевск.
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