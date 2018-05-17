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В Удмуртии перестали детонировать снаряды в бывшей воинской части
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В Удмуртии перестали детонировать снаряды в бывшей воинской части 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
УФА, 17 мая — РИА Новости. Снаряды перестали детонировать на территории бывшей воинской части в удмуртском Пугачево, где накануне из-за возгорания сухой травы были единичные взрывы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления МЧС по Удмуртии Вероника Митрофанова.
"Утром в четверг детонация снарядов прекратилась. Отдельные очаги возгорания продолжают ликвидировать", — сказала Митрофанова агентству.
В среду днем на территории бывшей военной части в Пугачево загорелась сухая растительность. Площадь пожара достигала 300 гектаров, вечером в среду продолжали взрываться боеприпасы. На помощь спасателям в Удмуртию прибыли авиационно-спасательные силы Сибирского регионального центра МЧС России. Утром в четверг самолет и вертолет возобновили тушение.
В Пугачево находится бывший военный арсенал, где в 2011 году произошел крупный пожар, спровоцировавший детонацию боеприпасов. Тогда при тушении огня погиб военнослужащий, 100 человек обратились за медицинской помощью, из опасной зоны были эвакуированы более 28 тысяч человек.
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