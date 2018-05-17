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Спасатели не могут справится с огнем на военном арсенале в Удмуртии
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Спасатели не могут справится с огнем на военном арсенале в Удмуртии 

Авторадио 18 часов назад
Фото: planet-today.ru
Тушить огонь на территории бывшей войсковой части близ поселка Пугачево в Удмуртии будут еще трое суток. Об этом рассказал глава республиканского управления МЧС Петр Фомин. По его словам, снаряды продолжают взрываться уже из-за перепада температуры — на раскаленный метал попадает холодная вода. На месте ЧП работают 500 спасателей человек и более 100 единиц техники, сообщают «Вести». В тушении задействован самолет-амфибия БЕ-200 и вертолет Ми-8. Территорию контролируют с беспилотников. Точное место возгорания пока не обнаружено. Максимальная общая площадь пожара — около 300 гектаров, но по визуальному контролю прогорело около 270 гектаров травы. Пожар начался накануне. Жителей поселка Пугачево, военного городка и детей из ближайшего санатория эвакуировали. Этот военный арсенал уже горел в 2011 году. Пожар спровоцировал детонацию боеприпасов. При тушении огня погиб военный, 100 местных жителей пострадали, из опасной зоны эвакуировали 28 тысяч человек.
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