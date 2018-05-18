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Снаряды не угрожают газопроводу у горящего в Пугачево бывшего арсенала
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Снаряды не угрожают газопроводу у горящего в Пугачево бывшего арсенала 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Саперы в Удмуртии обследовали территорию вдоль магистрального газопровода вблизи бывшего военного арсенала, где продолжается пожар: взрывоопасных предметов не найдено, сообщает в пятницу МЧС России.
"Саперами Росгвардии … совместно с компанией «Газпромтрансгаз Чайковский» проведено обследование 210 гектаров полосы отвода магистрального газопровода, взрывоопасных предметов не обнаружено", — говорится в релизе.
По состоянию на шесть утра, на территории бывшей воинской части продолжают действовать 18 очагов пожара на площади 3 гектара. К тушению привлечены 437 человек и 107 единиц техники, в том числе авиация.
В Пугачево находится бывший военный арсенал, где в 2011 году произошел крупный пожар, спровоцировавший детонацию боеприпасов. Тогда при тушении огня погиб военнослужащий, 100 человек обратились за медицинской помощью, из опасной зоны были эвакуированы более 28 тысяч человек.
Войсковая часть в Пугачево была расформирована после того крупного пожара.
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