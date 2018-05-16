Жители татарстанского Агрыза бегут из города

Татарстане жители Агрыза спешно пытаются выехать из города, опасаясь новой детонации боеприпасов в удмуртском поселке Пугачево. Информация об этом появилась в местных СМИ и соцсетях.

Напомним, в 14:55 произошло возгорание сухой травы на территории бывшей военной части в с. Пугачево, что, предположительно, вызвало детонацию боеприпасов. Идет локализация пожара, работает 28 единиц техники. Непосредственно на месте находятся глава МЧС Республики Петр Фомин и председатель правительства Ярослав Семенов

«В центре видел как цыгане цирк (аттракционы) сварачивают и сваливают», — пишет один из жителей Агрыза. В паблике «Агрыз.Online» уже призвали людей не поддаваться панике.

Между тем, в республиканском управлении МЧС пояснили, что угрозы для населения Татарстана нет: «Приводятся в готовность к применению по назначению опорные пункты пожаротушения в г. Набережные Челны, Нижнекамске Елабуге . В рамках межсубъектового взаимодействия в Удмуртскую Республику направлено отделение 101 ПСЧ ФГКУ „15 ОФПС по РТ “, отделению поставлена задача патрулирование в границах поселка Яган», — говорится в сообщении.