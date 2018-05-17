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В Ростове судебные приставы опечатали Дом офицеров
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В Ростове судебные приставы опечатали Дом офицеров 

Ростовские Вести 45 минут назад
Фото: Газета Daily
Причиной такого решения стало нарушение противопожарной безопасности. Как сообщает пресс-служба Управления ФССП по Ростовской области здание опечатано до устранения выявленных нарушений.
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