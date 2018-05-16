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Чек-лист для проверки пожарной безопасности на объектах бизнеса разработают в РФ до 1 июля
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Чек-лист для проверки пожарной безопасности на объектах бизнеса разработают в РФ до 1 июля 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. МЧС планирует до 1 июля разработать в РФ чек-лист для самопроверки пожарной безопасности на объектах различных классов пожарной опасности, объектах гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве Александр Бобров.
"Начиная с 2018 года, внедрено использование проверочных листов при проведении плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. До 1 июля 2018 года МЧС России будут разработаны проверочные листы для всех объектов иных классов функциональной пожарной опасности, а также объектов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", — сказал Бобров в ходе публичных слушаний в среду.
Он отметил, что такие проверочные листы уже утверждены в отношении объектов торговли, общественного питания и жилых домов. Чек-листы предназначены для самопроверки подконтрольных лиц, а также для ограничения предмета плановой проверки перечнем содержащихся в нем вопросов, пояснил врио начальника управления.
Бобров также напомнил, что в положения приказа о запрете проверок малого и среднего предпринимательства внесены изменения, согласно которым положения приказа применяются в отношении объектов, отнесенных только к категории низкого риска.
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