Чек-лист для проверки пожарной безопасности на объектах бизнеса разработают в РФ до 1 июля

МОСКВА , 16 мая. / ТАСС /. МЧС планирует до 1 июля разработать в РФ чек-лист для самопроверки пожарной безопасности на объектах различных классов пожарной опасности, объектах гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве Александр Бобров.

"Начиная с 2018 года, внедрено использование проверочных листов при проведении плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. До 1 июля 2018 года МЧС России будут разработаны проверочные листы для всех объектов иных классов функциональной пожарной опасности, а также объектов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", — сказал Бобров в ходе публичных слушаний в среду.

Он отметил, что такие проверочные листы уже утверждены в отношении объектов торговли, общественного питания и жилых домов. Чек-листы предназначены для самопроверки подконтрольных лиц, а также для ограничения предмета плановой проверки перечнем содержащихся в нем вопросов, пояснил врио начальника управления.

Бобров также напомнил, что в положения приказа о запрете проверок малого и среднего предпринимательства внесены изменения, согласно которым положения приказа применяются в отношении объектов, отнесенных только к категории низкого риска.