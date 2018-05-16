Дом рядом с обрушившейся пятиэтажкой в Саратове требуют признать аварийным

Частичное обрушение с первого по пятый этаж угловой части пятиэтажного жилого дома произошло вечером 7 мая по адресу: проспект Строителей, 27А. По данным МЧС, никто не пострадал. Дом не был аварийным. По сообщениям мэрии, в нем проживали 106 человек, из них 40 были размещены в гостинице, а остальные решили остаться у родственников. Решение о дальнейшей судьбе этого дома будет принято после завершения обследования дома экспертами.

По словам Ивановой, 10 мая инспектор Госжилинспекции осмотрел соседний с пострадавшим дом по адресу: проспект Строителей, 29В, жильцы которого жаловались на его плохое состояние. Этот трехэтажный кирпичный двухподъездный дом был построен в 1958 году.

"Инспектор установил наличие трещин и повреждений штукатурного слоя на фасаде с первого по третий этажи, трещины и повреждения облицовки и штукатурного слоя цоколя, повреждения отмостки здания. Также повреждены железобетонные плиты козырьков и балконов. Неисправны ограждения лестничных маршей, внутридомовых электросетей на лестничных клетках в подъездах", — рассказала собеседница агентства.

"Заключение по жилому дому инспектор направил председателю межведомственной комиссии по признанию жилья аварийным и подлежащим сносу или реконструкции при администрации Саратова. То есть документ направлен для того, чтобы вопрос о признании этого дома аварийным вынесли на межведомственную комиссию", — отметила Иванова.

Также она уточнила, что Госжилинспекция предупредила управляющие компании о проведении внеплановых проверок в домах №27Б и №29Б по проспекту Строителей, которые также расположены по соседству с пострадавшей пятиэтажкой и от жильцов которых поступили жалобы на состояние зданий. «Инспекторы осмотрят дома на предмет их технического состояния в течение ближайших дней», — заявила собеседница агентства.