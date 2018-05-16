Власти Удмуртии надеются на улучшение ситуации с пожаром в Пугачево к вечеру среды

Пугачево. Удмуртия . Власти Удмуртии рассчитывают на улучшение ситуации с пожаром в селе Пугачево к вечеру среды, 16 мая. Об этом журналистам сообщил председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов. Прямой эфир велся в группе в ВКонтакте «Новости | Я люблю Ижевск ».

«Надеемся, что к вечеру ситуация наладится», — рассказал премьер-министр. По его словам, частота взрывов снижается.

Вместе с тем, по данным Интерфакса , пожарные остановили распространение огня. «Арсенал горит на площади 20 га. Огонь дальше не идет. Остановлено распространение. Однако говорить об окончательной локализации пока не приходится», — сообщили в ГУ МЧС России по Удмуртии.

В среду, 16 мая, неподалеку от арсенала загорелась сухая трава. От этого сдетонировали снаряды, разлетевшиеся во время взрывов в Пугачево в июне 2011 года.