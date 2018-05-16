Ещё
Власти Удмуртии надеются на улучшение ситуации с пожаром в Пугачево к вечеру среды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Удмуртии надеются на улучшение ситуации с пожаром в Пугачево к вечеру среды 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Пугачево. Удмуртия. Власти Удмуртии рассчитывают на улучшение ситуации с пожаром в селе Пугачево к вечеру среды, 16 мая. Об этом журналистам сообщил председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов. Прямой эфир велся в группе в ВКонтакте «Новости | Я люблю Ижевск».
«Надеемся, что к вечеру ситуация наладится», — рассказал премьер-министр. По его словам, частота взрывов снижается.
Вместе с тем, по данным Интерфакса, пожарные остановили распространение огня. «Арсенал горит на площади 20 га. Огонь дальше не идет. Остановлено распространение. Однако говорить об окончательной локализации пока не приходится», — сообщили в ГУ МЧС России по Удмуртии.
В среду, 16 мая, неподалеку от арсенала загорелась сухая трава. От этого сдетонировали снаряды, разлетевшиеся во время взрывов в Пугачево в июне 2011 года.
ИА «Сусанин»: последние новости
Очевидцы поделились фотографиями пожара в удмуртском Пугачево Пожар в «Сосновом», новое правительство и поражение сборной: что произошло минувшей ночью Аварию на водопроводе локализовали в Ижевске
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»255
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост837
Скрипаль наш: новые подробности отравления18
Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел7
Отборная матерщина Киркорова сорвала эфир122
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
01:19
Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел
Украина В мире
00:31
Обнародованы видео со взрывами снарядов в Удмуртии
Происшествия Катастрофы
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
01:15
Скрипаль наш: новые подробности отравления
В мире Статьи
03:16
Зловонного исполина выбросило море у Филиппин
Происшествия Общество
01:03
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение