В реке Оптухе обнаружили тело мужчины

Сегодня, 16 мая, в МЧС России по Орловской области поступило сообщение о том, что в реке Оптуха в населенном пункте Гостиново Свердловского района обнаружено тело.

Труп 29-летнего мужчины выловили из воды. Тело погибшего было передано сотрудникам полиции, обстоятельства происшествия уточняются, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Анализ причин гибели людей на водных объектах Орловской области в весенне-летний период показывает, что наибольшее количество несчастий происходит при купании в необорудованных для этого водоемах и по личной неосторожности граждан.

Для организованного отдыха с началом купального сезона, с 1 июня, запланировано введение в эксплуатацию 40 пляжей, напомнили в МЧС. Не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах. Не прыгайте в воду после длительного пребывания на солнце. Не переоценивайте свои силы, заплывая на большие расстояния. Не входите в воду в состоянии опьянения, контролируйте поведение детей.