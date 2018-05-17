В Оренбурге в строящемся жилом комплексе на пр. Победы произошел пожар

16 мая в Оренбурге на проспекте Победы пожарные потушили возгорание в строящемся жилом комплексе. Информация о возгорании в ЖК «Времена года» поступила на пульт дежурного в 15:30. Огонь охватил 20 квадратных метров. На тушение пожара направлялись 7 человек и 3 единицы техники, сообщает ГУ МЧС региона. Пожарным потребовалось 20 минут, чтобы ликвидировать возгорание. Пламя повредило оконный блок, полипропиленовые трубы и вещи. К счастью, никто не пострадал и не погиб. Причины происшествия выясняются.