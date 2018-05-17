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В Оренбурге в строящемся жилом комплексе на пр. Победы произошел пожар
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В Оренбурге в строящемся жилом комплексе на пр. Победы произошел пожар 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
16 мая в Оренбурге на проспекте Победы пожарные потушили возгорание в строящемся жилом комплексе.
Информация о возгорании в ЖК «Времена года» поступила на пульт дежурного в 15:30. Огонь охватил 20 квадратных метров. На тушение пожара направлялись 7 человек и 3 единицы техники, сообщает ГУ МЧС региона.
Пожарным потребовалось 20 минут, чтобы ликвидировать возгорание. Пламя повредило оконный блок, полипропиленовые трубы и вещи. К счастью, никто не пострадал и не погиб.
Причины происшествия выясняются.
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