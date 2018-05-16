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Кадеты из района Марьино стали участниками полевого лагеря «Юный пожарный»
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Кадеты из района Марьино стали участниками полевого лагеря «Юный пожарный» 

Управа района Марьино 41 минуту назад
Команда учеников 10 «К» кадетского класса школы №2087 района Марьино представила межрайонный совет директоров №15 в Московском городском полевом лагере «Юный пожарный».
— «Юный пожарный» проводился с целью практического обучения учащихся образовательных организаций города Москвы действиям в случае возникновения пожара, формирования среди учащейся молодежи сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и  общественной безопасности, получения ими практических навыков оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, — отметили организаторы.
Школьники ответили на вопросы по противопожарной безопасности и истории пожарной охраны, показали навыки использования первичных средств пожаротушения, поучаствовали в комбинированной эстафете и преодолели полосу препятствий. (то)
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