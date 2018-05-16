После взрывов в Удмуртии приведены в готовность опорные пункты МЧС РТ 

В ЦУКС ГУ МЧС России по РТ приняли сообщение о взрывах в районе села Пугачево Малопургинского района Удмуртии. Татарстанские спасатели окажут помощь соседям. «…установлено, что происходят одиночные взрывы и горение травы на территории закрытой для доступа территории бывших военных складов», — говоритсяв сообщении татарстанского управления. В готовность приводят опорные пункты в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. «В рамках межсубъектового взаимодействия в Удмуртскую Республику направлена101 ПСЧ ФГКУ „15 ОФПС по РТ“, отделению поставлена задача патрулирование в границах поселка Яган», — отмечено в сообщении. Известно, что в селе Пугачево проведена эвакуация. Дома покинули порядка 2 тысяч жителей.