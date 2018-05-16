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В удмуртском Пугачеве вновь рвутся снаряды из-за поджога травы
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В удмуртском Пугачеве вновь рвутся снаряды из-за поджога травы 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: Вести.Ru
Возле удмуртского поселка Пугачево вновь рвутся снаряды. Причиной стал поджог сухой травы.
Как сообщил «Интерфаксу» глава поселка Эдуард Султанов, ситуация находится под контролем, эвакуация жителей не требуется. Угрозы жизни для населения нет.
Очевидцы размещают видео с места событий в YouTube и социальных сетях.
В июне 2011 года в результате взрывов на арсенале было повреждено свыше 3 тысяч домов в 32 населенных пунктах. Эвакуировать пришлось 28 тысяч человек. Основной причиной ЧП было названо несоблюдение требований взрывопожаробезопасности при работах с боеприпасами.
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Дежавю в Пугачеве: взрывы, эвакуация, движение остановлено В удмуртском Пугачеве вновь рвутся снаряды из-за поджога травы Футбол шашлыкам не помеха
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